مد الله العليان: عندي المزيد لتقديمه مع الزعيم (فيديو)

نواف السالم(صدى):

قدم مدالله العليان الوافد الجديد لصفوف الهلال، التهنئة لجماهير الزعيم لاستعادة الفريق صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال العليان في تصريحاته عقب انتهاء اللقاء: ” مبروك للجمهور الهلالي، الحمدلله أول مباراة لي وانتهت بالفوز لنا “.

وأضاف: «شعور جميل من أول مباراة الفوز والصدارة وسنحافظ عليها إلى آخر جولة ونظفر بالدوري»، مؤكدًا أنه لديه المزيد لتقديمه مع الزعيم.

استعاد الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تغلب على فريق أبها بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من المسابقة.

وعاد الهلال لصدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة بفارق نقطة عن النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.