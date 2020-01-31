لوشيسكو: غير راض عن نتيجة اللقاء

نواف السالم(صدى):

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، على عدم رضاه عن نتيجة مباراة الهلال أمام أبها رغم الفوز واستعادة صدارة دوري المحترفين.

وأفاد خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، بأن الفريق صنع الكثير من الفرص وكان يجب عليه إنهاء اللقاء بأهداف أكثر من ذلك، مشيدًا بحضور جماهير الفريق «الاستثنائي».

وأشار إلى أن الجماهير كانت عنصرًا مهمًا في تحقيق الفوز على أبها؛ لأنهم منحوا اللاعبين الدعم والتحفيز طوال مجريات المباراة.

وعن اللاعب مد الله العليان، أبدى رضاه عن أداء اللاعب في أول مباراة له مع الزعيم؛ كونه أدى دوره الهجومي بجانب تقديمه الدعم لخط الدفاع.

واستعاد الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، بعدما تغلب على أبها بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من المسابقة.