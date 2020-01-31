جماهير الهلال تؤكد على مساندتها له: جينا من صوب اليمن (صورة)

ماجد محمد(صدى):

جاءت جماهير نادي الهلال من كل حدبٍ وصوب إلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية؛ لمشاهدة مباراته أمام فريق أبها في المحالة ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة.

وكشفت صورة، عن مشاعر الحب والوفاء والإخلاص الذي يميز جماهير الزعيم الذين حرصوا على مساندته والوقوف ورائه في كافة مواجهاته ومحاولة استعادة روح البطولات وتصدره لجدول ترتيب الدوري من جديد؛ حيث حملت الجماهير لافتة ” جينا من صوب اليمن، حبك يا هلال حب وطن ” .

وتغلب الهلال على فريق أبها بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من للمسابقة؛ ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة ويستعيد صدارة الدوري بفارق نقطة عن النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.