الهلال يستعيد مركزه المفضل عبر بوابة أبها

ماجد محمد(صدى):

استعاد الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما تغلب على فريق أبها بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من المسابقة.

افتتح كاريلو التسجيل سريعا للزعيم عقب مرور 9 دقائق فقط، قبل أن يضيف بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء تواجد جماهيري مكثف لعشاق الهلال في المدرجات، حيث حرصت الجماهير على مؤازرة الزعيم لاستعادة الصدارة مرة آخرى وسجّل أبها هدف حفظ ماء الوجه، بأقدام بانيفا اندريا تسيما في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وعاد الهلال لصدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة بفارق نقطة عن النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.