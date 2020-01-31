بالفيديو.. الكلباني: النبي زوج امرأة بخاتم من حديد وأخرى ببعض سور القرآن 

علي القحطاني(صدى):

علق الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، على مبالغة بعض الأشخاص في مهر ابنته، قائلا إن النبي “ﷺ” زوج امرأة بخاتم من حديد، كما زوج امراة لرجل آخر ببعض سور من القرآن الكريم.

وأضاف الكلباني خلال حواره في برنامج” مع الكلباني”:”حضرت بعض الزواجات الجماعية وكان الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- يدعم بعضها”.

وشدد الكلباني:” يجب أن يكون زواج عائلي للحد من تكاليف حفل الزفاف”، لافتا:” ليلة العرس ممكن يتخلص منها الإنسان ولذلك يجب أن يسوي الفرح في المختصر”.