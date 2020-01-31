القبض على شخص يسرق الكهرباء ويبيعها للناس منذ6سنوات

بيروت(صدى):

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، فلسطيني لقيامه بسرقة الكهرباء من الشبكة العامة العائدة لشركة كهرباء لبنان بطريقة غير شرعية في منطقة صيدا، وبيعها لمشتركين لديه لقاء بدل مادي.

واعترف المتهم خلال التحقيق اعترف بأنه يقوم بذلك منذ 6 سنوات وما زال، ووصل عدد المشتركين لديه لأكثر من 30 شخصا.

وقالت المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان إنه تم ايداع الموقوف النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب بناء لإشارتها بعد إزالة التعديات كافة عن الشبكة بالتنسيق مع شركة كهرباء صيدا.