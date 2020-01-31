بالفيديو.. جماهير الهلال تملأ مساحة خارج ملعب مواجهة أبها بالكامل

نواف السالم(صدى):

حرصت جماهير نادي الهلال على مساندة فريقها بكل قوتها، في مواجهته مع أبها في المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية؛ ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو، لقطات لم يحدث مثلها في تاريخ المباريات العادية حيث امتلأت المساحة خارج ملعب المباراة بالكامل؛ لتصطف السيارات متكدثة بجانب بعضها ويضطر الجمهور العاشق لفريقه للسير حوالي 2 كيلومترًا على الأقدام للوصول إلى ملعب اللقاء.

وفي السياق نفسه، يدخل الهلال المباراة برصيد 32 نقطة في المركز الثاني متأخراً بنقطتين عن النصر المتصدر برصيد 34 نقطة، ونقاط المباراة الثلاثة ستكفل له إزاحة غريمه.

ويسعى المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، إلى العودة بنقاط المباراة لتعويض التعثر بالتعادل أمام الشباب في الجولة الماضية، مدعوما بعودة المدافع الكوري هي سون الذي غاب عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.