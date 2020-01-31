أضرار يسببها التناول اليومي للفول والفلافل على الجسم

أميرة خالد(صدى):

يشكل الفول والفلافل وجبة لذيذة لبعض الأفرد، كما أنهما من الوجبات الشعبية في بعض الدول.

وبرغم من مذاقهما اللذيذ إلا أن بعض الأضرار قد تنشب على الجسم عند تناولهما بشكل يومى.

ومن أبرز تلك الأضرار الناجمة عن تناول الفول ما يلى:

1-الانتفاخ وعسر الهضم، جراء قشرة الفول التى يصعب هضمها

2-انتفاخ القولون

3-قلة التركيز، أذ أن هضم البقوليات يحتاج لكميات كبيرة من الدم، وبالتالى تقل كميات الدم التى تصل للمخ ويقل التركيز.

كما ينتج عن تناول الفلافل عدة أضرار منها زيادة الوزن، نظرًا لاحتوائها على زيوت، وعسر الهضم والانتفاخ .

وينصح الأطباء بتجنب تناول الفول والفلافل بشكل يومي، كما شدد الأطباء على طهى الطعمية في الفرن.