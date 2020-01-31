بالفيديو.. «استشاري» يكشف خدع إعلانات تجميل البشرة

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور أحمد العيسى، استشاري أمراض جلدية، اليوم الجمعة، خدع إعلانات تجميل البشرة مؤكدًا أنه ليس الظهور الإعلامي مقياسًا للطبيب الجيد.

وأوضح ” العيسى ” مع برنامج ” في السعودية ” على القناة السعودية، أن هناك أطباء جيدون ولكنهم لا يقبلوا بأن يبيعون سلعتهم، لافتًا إلى أن بعض الأطباء الذي يعلنون عبر وسائل الإعلام يضعون لقبهم عضوًا في الجمعية الأمريكية.

وقال استشاري أمراض الجلدية، أن هذا تستطيع بمئات الدولارات الحصول عليه والمستهلك ليس لا يستطيع التقييم ولا يعرف ذلك؛ لهذا يجب أن يكون هناك مرجعية تقوم بها وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.