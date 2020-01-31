شاهد .. لاعب الهلال كنو يندمج مع لعبة ببجي

ماجد محمد(صدى):

رصد لاعب نادى الهلال، سالم الدوسري، زميله محمد كنو، وهو يلعب لعبة ببجي من خلال مقطع فيديو قام بتصويره.

وظهر كنو، فى مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، وهو يضع سماعات الأذن ومندمج بشكل كبير مع أحداث اللعبة.

وعلق الدواسري ضاحكا في الفيديو بأن ما يفعله كنو خطأ، ليقوم الأخر بالالتفاف إليه مبتسما ثم يعاود اللعب مرة أخرى .

من جهتهم، تباينت ردود أفعال متابعى النجمين على المقطع، حيث أبدى بعضهم ضحكم من طرافة الموقف، فيما استنكر آخرون انشغال اللاعب بلعبة ببجي بعيدًا عن الراحة التى يجب أن ينالها قبل تدريبات النادى، في حين قال آحد المتابعين أن مستوى اللاعب تراجع بسبب إنشغاله بهذه اللعبة.