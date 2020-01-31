بالصورة.. مقتل رجل احتجز 20 امرأة وطفلا دعاهن لحفل عيد ميلاد

نيودلهي(صدى):

قتلت الشرطة رجلا كان يحتجز نحو 20 امرأة وطفلا رهائن في منزله بشمال الهند، بالرصاص بعد مواجهة استمرت عشر ساعات.

وقال مسؤولون هنود، إن الرجل احتجز الرهائن بعد دعوته أطفالا ونساء من القرية إلى منزله، مدعيا إقامة حفل عيد ميلاد ابنته.

وأكد أوانيش كومار أواستي، وزير الداخلية في ولاية أوتار براديش، بعد مداهمة المنزل الواقع في قرية فاروخ اباد بالولاية، أن الرهائن الذين كانوا محتجزين تحت تهديد السلاح بخير، وكان الجاني يقضي فترة الإفراج المشروط، بعد أن انتهت فترة سجنه المؤبد في تهمة قتل.

وقال أواستي إن مجموعة من القرويين الغاضبين اقتحموا المنزل بعد المواجهة، وهاجموا زوجة محتجز الرهائن، وتوفيت متأثرة بجراحها.