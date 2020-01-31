بالفيديو.. ‏‎‏أخصائي اجتماعي: نسبة الطلاق تكون عالية في السنة الأولى من الزواج

علي القحطاني(صدى):

أكد أخصائي اجتماعي على أن دورات ما قبل الزواج مهمة جدا وتسهم في تحقيق تنمية المعرفة والتهيئة النفسية والاقتصادية.

وأضاف أن الدراسات أكدت أن نسبة الطلاق تكون عالية في السنة الأولى من الزواج.

وأوضح أن أهم أمرين في حياة كل شخص الدراسة والزواج، وكما يتم الاستعداد للمسيرة المهنية بالتأهيل والتدريب والإطلاع المستمر، أيضا الزواج يحتاج إلى تأهيل واستعداد.