بالفيديو.. أخصائي اجتماعي: نسبة الطلاق تكون عالية في السنة الأولى من الزواج
أكد أخصائي اجتماعي على أن دورات ما قبل الزواج مهمة جدا وتسهم في تحقيق تنمية المعرفة والتهيئة النفسية والاقتصادية.
وأضاف أن الدراسات أكدت أن نسبة الطلاق تكون عالية في السنة الأولى من الزواج.
وأوضح أن أهم أمرين في حياة كل شخص الدراسة والزواج، وكما يتم الاستعداد للمسيرة المهنية بالتأهيل والتدريب والإطلاع المستمر، أيضا الزواج يحتاج إلى تأهيل واستعداد.
2[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
من كثر الطلاق حتى عنوان الخبر مكتوب في السنة الأولى من الطلاق