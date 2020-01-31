بالفيديو.. أوبئة وكوارث ضربت منطقة نجد على مر التاريخ

نايف السالم(صدى):

شهدت منطقة نجد أوبئة وأمراض عديدة وكوارث طبيعية على مر العصور والتي أثرت عليها حينًا من الزمن لتأبى المنطقة التاريخية إلا الصمود والعودة أقوى بخيراتها الوفيرة وسواعد أبنائها الأبرار الذي تميزوا بالقوة والصلابة والغلظة وعزة الأنفس.

ومن بين تلك الكوارث التي ضربت منطقة نجد، في عام 1121 ضرب سدير وباءً مات بسببه أناس كثيرون؛ ليأتي العام الذي يليه حاملًا موجة كبيرة من غزو الجراد؛ ليأتي عام 1124 بوباء يضرب ثرمداء والقصب والبئر والعودة ليحصد أرواح الكثير من الناس.

وفي عام 1126، ضرب منطقة العارض وباءًا شديدًا أفنى العديد من أهلها وعلمائها؛ بينما في عام 1235 جاء ” سحي ” وهو اسم تم إطلاقه على القحط الشديد الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار؛ ليستمر الوضع شديد الصعوبة وقاسيًا في السنة التي تلتها حتى جلت أهل سدير في بلدة العطار إلا أربعة رجال.

وذهب كثير من أهل نجد إلى الأحساء والكويت والزبير والبصرة؛ حيث استمر هذا القحط إلى سنة 1137؛ ما دفع الناس إلى أكل جيف الحمير فهذا القحط كان عامًا شاملًا لكثير من الدول والبلدان وما ارتفع وانكشفت الغمة سوى في عام 1139.

ولم يكد أهل نجد يستفيقون من البلاءات المتلاحقة والأوبئة الشديدة؛ حتى ضرب البلاء الشديد بلدة العيينة في عام 1138 ليحصد أهلها حصدًا، وكان من بين الضحايا أميرها عبدالله بن محمد آل معمر وابنه عبدالرحمن، بينما في عام 1174 اكتسح الجراد؛ حيث أكل الزرع، بحسب حساب ” نوادر من التاريخ ” .