ارتفاع إنتاج أحد أكبر مناجم الذهب في العالم بمصر

القاهرة(صدى):

ارتفع إنتاج الذهب بمنجم السكرى في مصر خلال العام 2019، بنسبة 2%، ليصل إلى 480.528 ألف أوقية، مقابل 472.418 ألف أوقية من الذهب خلال عام 2018.

وأوضحت شركة «ستتامين» أن احتياطي منجم السكري يقدر بـ 15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب في العالم.

وتحصل مصر على 55% من أرباح «سنتامين» عن عملياتها في منجم السكرى بعد أن تسترد الشركة التكاليف الاستثمارية، كما تحصل على 3% إتاوة، حيث تورد الشركة قيمة الإتاوة لهيئة الثروة المعدنية مرتين سنويا.