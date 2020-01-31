موقف المستأجر من استحقاق «العقاري» بعد نقل الفاتورة باسمه

عادل الحربي(صدى):

كشف الصندوق العقاري، موقف المستأجر الذي تم تسجيل فاتورة الكهرباء باسمه ونقل المديونيات عليه، من الاستحقاق في قوائم الانتظار بالصندوق.

وأوضح حمود العصيمي، المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري، أن نقل الفاتورة باسم المستأجر لا يؤثر على استحقاقه في قوائم الانتظار إذا لم يكن لديه صك تملك مسكن.

يذكر أن وزارة الإسكان، كان قد أكدت في وقت سابق أن وجود عداد كهرباء باسم المستفيد أو أحد التابعين من أفراد الأسرة المرفقين بالطلب سيمنع الاستحقاق إن لم يتم نقله.