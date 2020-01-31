وظائف شاغرة بشركة إيلاف للسياحة والسفر والفنادق

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة إيلاف للسياحة والسفر والفنادق عن توفر وظائف شاغرة للرجال بمسمى (مدير مبيعات، وتنفيذي مبيعات) للعمل في جدة.

واشترطت الشركة على المتقدم لشغل وظيفة مدير مبيعات أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص التسويق وإدارة الأعمال أو ما يعادلها، ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المبيعات.

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة تنفيذي مبيعات أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص التسويق وإدارة الأعمال أو ما يعادلها.

ونوهت بأن التقديم متاح الآن وحتى 30 إبريل المقبل عبر الرابط التالى :http://careers.elafgroup.com/ar/jobs.php

[3:42 PM, 1/31/2020] +20 115 876 3660: فيديو جارى تحريره