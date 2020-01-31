نصائح هامة لعلاج حكة فروة الرأس

متابعه_أميرة خالد(صدى):

تعتبر حكة فروة الرأس من المشاكل التى يمكن أن تصيب الأفراد بمختلف أعمارهم، وتحدث نتيجة لعدة أسباب منها الإصابة بالأمراض أو الفطريات.

ولمعالج هذه المشكلة ينصح باتباع ما يلى :

1- الاهتمام بنظافة فروة الرأس، لتجنب الإصابة بقمل الشعر، أذ أن هذا النوع من الحشرات تكون سببا رئيسيا لاستمرار حك فروة الرأس، كما ينصح عند الإصابة بالقمل باستخدام أحد المنتجات الموثوق فيها لقتل هذه الحشرات.

2- استخدام شامبو ومستحضرات ضد القشرة، حيث تعتبر القشرة من الأسباب التى تؤدى إلى التهاب فروة الرأس، ومن ثم شعور المرء بالرغبة الدائمة في حكها.

3- التأكد من ملائمة الصبغات والمنتجات المثبتة للشعر مع طبيعة فروة الرأس، حيث أن الاستخدام العشوائى لهذه المنتجات دون التحقق منها ومدى ملائمتها للرأس قد تؤدى إلى الإصابة بحساسية، ومن ثم ظهور الحكة.

4- تجنب التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترة طويلة

5- التوجه للطيب فور ظهور التهابات فى فروة الرأس، أذ أن الإصابة ببعض الأمراض كالصدفية يتبعه التهابات ورغبة دائمة فى حك فروة الرأس، لذلك يجب التوجه للطبيب لأخذ العلاج المناسب لذلك.