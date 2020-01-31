شاهد.. مميزات مذهلة لهاتف Poco X2 المنتظر

بكين(صدى):

ظهر هاتف Poco X2 المنتظر أن يصبح من أكثر الهواتف رواجا في الأسواق الآسيوية والأوروبية، في صور مسرّبة جديدة.

ويتميز الهاتف بشاشته التي تغطي كامل واجهته الأمامية تقريبًا وذلك بمقاس 6.67 بوصة ودقة عرض+Full HD ومعدل تحديث 120 هيرتز.

أما كاميرا الجهاز الأساسية فستكون رباعية العدسة، بدقة 64 و20 ميغابيكسل، وحساسات لتحديد عمق الصورة أوتوماتيكيا.

كما سيحصل Poco X2 على معالج Snapdragon 730G ثماني النوى، بتردد 2.2 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adreno 618، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Andrоid 10.