نشر : منذ 4 ساعات 2٬202 2 حوادث شاهد.. إصابة متسابقين دراجات بعد اصطدامهم في جدة نايف السالم(صدى): وثّق مقطع فيديو، لحظة اصطدام بعض المشاركين في سباق للدراجات بدوار. وأوضح الفيديو، وقوع إصابات بين المشاركين بالسباق اليوم الجمعة، في محافظة جدة. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2020/01/Project-1-101.mp4
زائر[ عدد التعليقات: 3823 ] نشر منذ 4 ساعات
تنظيم فاشل المفروض هناك يكون علامات لتخفيض السرعة مع وجود ارشادات ان هناك دوار او انعطاف
كجمغلو[ عدد التعليقات: 16425 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههه عمركم شفتو دوار في سباق دراجات
تنظيم غبي