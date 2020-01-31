شاهد.. إصابة متسابقين دراجات بعد اصطدامهم في جدة

نايف السالم(صدى):

وثّق مقطع فيديو، لحظة اصطدام بعض المشاركين في سباق للدراجات بدوار.

وأوضح الفيديو، وقوع إصابات بين المشاركين بالسباق اليوم الجمعة، في محافظة جدة.