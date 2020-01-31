  • الجمعة 31

    يناير

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. شاهد.. إصابة متسابقين دراجات بعد اصطدامهم في جدة
  • نشر : منذ 4 ساعات
  • 2٬202
  • 2
  • حوادث

شاهد.. إصابة متسابقين دراجات بعد اصطدامهم في جدة

شاهد.. إصابة متسابقين دراجات بعد اصطدامهم في جدة
نايف السالم(صدى):

وثّق مقطع فيديو، لحظة اصطدام بعض المشاركين في سباق للدراجات بدوار.

وأوضح الفيديو، وقوع إصابات بين المشاركين بالسباق اليوم الجمعة، في محافظة جدة.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3823 ] نشر منذ 4 ساعات

تنظيم فاشل المفروض هناك يكون علامات لتخفيض السرعة مع وجود ارشادات ان هناك دوار او انعطاف

[ عدد التعليقات: 16425 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههه عمركم شفتو دوار في سباق دراجات

تنظيم غبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *