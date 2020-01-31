رفض غدير أسيري لقوات درع الجزيرة يطيح بها من الحكومة الكويتية

خالد الظفيري(صدى):

بعد أسابيع من الجدل الذي أثير في الكويت والبحرين عن تعيين غدير أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية بالكويت إثر رفضها السابق لدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، تم الإطاحة بها من الحكومة الكويتية.

وتولت «أسيري» حقبة وزارة الشؤون في ديسمبر 2019، إلا أن حقوقيون وسياسيون بحرنيون استشاطوا غضبًا منها وطالبوا بإقالتها من الحكومة الكويتية، إثر دعمها لمظاهرات شيعة البحرين في 2011.

ودعّمت تغريدة سابقة لها موقف الرافضين لوجودها داخل حكومة الكويت، مطالبين القيادة الكويتية بإعادة النظر في توزيرها، إذ اعتبروا أنها وقفت ضد استقرار البحرين منذ سنوات.

وشهد مجلس النواب بالكويت خلال الفترة الماضية، استجواب «أسيري» نظير بعض التصريحات الشخصية وفقدانها المصداقية واتخاذها قرارات أثارة حفيظتهم، فيما طلب النواب بسحب الثقة منها.

وانتهى الجدل المثار حول «أسيري» بإعلان الحكومة الكويتية اليوم الجمعة، قبول استقالتها من الوزارة