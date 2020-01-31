تركي الفيصل: قاسم سليماني كان يخطط لانقلاب في العراق وليس لتهدئة مع المملكة

الرياض(صدى):

كشف رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمير تركي الفيصل، عن سبب تواجد قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، في العراق قبيل مقتله.

وأوضح الأمير تركي الفيصل، أنه من غير المحتمل أن يكون «سليمان» حاملًا لخطاب تهدئة مع المملكة قبيل مقتله في العراق، مشيرًا إلى وجود رواية أخرى بين العراقيين وهي أنه يخطط لإحداث نوعًا من الانقلاب وحشد المظاهرات وتسهيل هجوم محتمل على السفارة الأمريكية.

وتابع في حواره على هامش مؤتمر الممثلين غير الحكوميين والطبيعة المتغيرة للنزاع، الذي عقد في لندن في الفترة 27-28 يناير 2020: «لم ينظر سليماني إلى المملكة أبدًا كصديق محتمل لإيران، لقد كان أحد متشددي إيران الذين دعموا الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق، بينما كانوا يجندون الميليشيات من أفغانستان وباكستان للقتال في سوريا؛ لذا فإنني أشك كثيرًا في أنه سيكون مبعوث خامنئي للمملكة».

وأضاف: «أما إذا أرادت إيران تحسين العلاقات مع المملكة، فهي تحتاج أولًا إلى التوقف عن تسليح الحوثيين وتزويدهم بمستشارين عسكريين، إنهم الأشخاص الذين يلقون بأسلحتهم التي تمولها إيران على المملكة، هذه خطوة واحدة يمكنهم اتخاذها لإظهار حسن نيتهم، لكنهم لم يأخذوها حتى الآن».