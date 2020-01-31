60 رجل أمن يختتمون برنامجهم التدريبي بجامعة أم القرى في تنمية القيادات والسكرتارية

حسين العلي(صدى):

أكمل 60 ضابطاً وفرداً من رجال دوريات الأمن بالمملكة برنامجهم التدريبي، الذي نفذه معهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى، خلال الأسبوع المنصرم بعنوان “تنمية القيادات والسكرتارية وإدارة المكاتب للإفراد” بواقع 50 ساعة تدريبية.

وقال وكيل جامعة أم القرى أ. د. فريد الغامدي، في كلمته التي القاها نيابة عن معالي مدير الجامعة، خلال الحفل الختامي الذي أقيم امس بقاعة الملك عبدالعزيز المساندة بالعابدية بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ. د. عبدالوهاب الرسيني، ومدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي، أن التعليم والتدريب على رأس العمل من أهم المميزات للمنظمات الطموحة، لافتاً أن الشراكة مع دوريات الأمن تؤكد هذا الجانب وتحققه وتعمل على استمراره.

وأكد د. الغامدي” أن الجامعة ميدان فسيح يجتمع فيه التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع والاهتمام بالتطوير وتقديم الدراسات وإجراء الأبحاث وعقد المؤتمرات والندوات إسهاماً منها لتحقيق رسالتها السامية وأهدافها.

وشدد مدير إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العميد محمد السهيمي حرصه على تطوير اداء رجال دوريات الأمن من ضباط وأفراد تعزيزاً لمستوى أدائهم متمنياً أن ينعكس أثر هذه البرامج وبشكل إيجابي على الخدمات التي تقدمها دوريات الأمن.

وفي ختام الحفل تم تكريم الضباط والافراد المشاركين وتسليم الدورع والهدايا للمشاركين من أعضاء هيئة التدريس والمساهمين في إنجاح البرنامج.

يشار إلى أن البرنامج التدريبي اشتمل على 9 حقائب تدريبية متمثلةً في جوانب ” التغيير وصناعة استراتيجيات المستقبل، والقيادة الملهمة، والتفكير الاستراتيجي، وإدارة الإزمات، وكذلك في أخلاقيات العمل، ومبادئ السكرتارية وأدوارها، وإدارة الاجتماعات، والمكاتبات الإدارية، بالإضافة إلى مبادئ التعامل مع الرؤساء والمرؤسين.