دراسة تحذر من مخاطر مشروبات الطاقة على القلب

متابعه_أميرة خالد(صدى):

يعشق كثيرين مشروبات الطاقة دون معرفة الأضرار التى قد يصابون بها جراء تناولها.

وكشفت دراسة حديثة أن الافراط في تناول هذه المشروبات تؤدى لزيادة إحتمالات الإصابة بأمراض القلب والنوبات، كما تجعل الفرد معرض للموت.

وأشارت الدراسة أن تناول مشروبات الطاقة بين فترات متباعدة لا ينتج عنه تأثيرات سلبية على الصحة، مضيفة أن الأشخاص الذين يتعدى تناولهم لمشروبات الطاقة أكثر من 3 علب يوميًا يكونوا معرضون للإصابة بحساسية مفرطة.

يذكر أن الاستهلاك العالمى لمشروبات الطاقة تزايد في العام الماضى عن 11.5 مليار لتر.