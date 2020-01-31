بالفيديو.. القبض على «مريم حسين» بالإمارات

أبوظبي(صدى):

كشف المحامي صالح الجسمي أنه تم القبض على الممثلة المغربية مريم حسين الصادر بحقها حكم قضائي بالحبس لمدة عام والإبعاد عن الإمارات بعد قضاء الهقوبة بسبب فيديو لها خادش للحياء .

وقال “الجسمي ” في فيديو له اليوم الجمعة : قضي الأمر .. مريم حسين في عهدة الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي منذ امس لتنفيذ الحكم الصادر بحقها .

وأضاف : ما كنت أتمني أن الموضوع يوصل لها الدرجة لكن مضطر ومن له حق يأخذه .. شكراً لقضاء الإمارات ولشرطة ونيابة دبي .

وتابع : وأعرب عن شكره لكل من وقف بجانبه وسانده قائلاً : أتمنى ألا نخوض في هذا الموضوع مجدداً .. انتهى .

وكانت مريم حسين قد أثارت الجدل قبل القبض عليها بإعادة نشر الفيديو الذي تسبب في حبسها وسط حالة من الجدل عما تقصده من ذلك .