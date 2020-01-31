بالفيديو.. القبض على «مريم حسين» بالإمارات
كشف المحامي صالح الجسمي أنه تم القبض على الممثلة المغربية مريم حسين الصادر بحقها حكم قضائي بالحبس لمدة عام والإبعاد عن الإمارات بعد قضاء الهقوبة بسبب فيديو لها خادش للحياء .
وقال “الجسمي ” في فيديو له اليوم الجمعة : قضي الأمر .. مريم حسين في عهدة الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي منذ امس لتنفيذ الحكم الصادر بحقها .
وأضاف : ما كنت أتمني أن الموضوع يوصل لها الدرجة لكن مضطر ومن له حق يأخذه .. شكراً لقضاء الإمارات ولشرطة ونيابة دبي .
وتابع : وأعرب عن شكره لكل من وقف بجانبه وسانده قائلاً : أتمنى ألا نخوض في هذا الموضوع مجدداً .. انتهى .
وكانت مريم حسين قد أثارت الجدل قبل القبض عليها بإعادة نشر الفيديو الذي تسبب في حبسها وسط حالة من الجدل عما تقصده من ذلك .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7005 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله انها انتهت