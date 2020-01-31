إيران وتركيا يحتلون البلدان العربية مستغلين القدس الشريف
تُتاجر الأنظمة المعتدية على الأراضي العربية بالقضية الفلسطينية وخاصة القدس الشريف قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين.
فدائمًا ما نجد النظام الإيراني يدافع عن القدس ويُعادي الاحتلال الإسرائيلي ظاهريًا؛ لاستعطاف الشعوب العربية والإسلامية؛ مستغلًا مكانة القدس الشريف لديهم.
لكن نجد على الجانب الآخر، النظام الإيراني احتل الأحواز العربية وكذلك يدعم المليشيات الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان واليمن؛ لبث النزاع وعدم الاستقرار في البلدان العربية.
أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فالقضية الفلسطينية بالنسبة له خط أحمر ولا يمكن المساس بالقدس الشريف؛ لكل أرض الواقع تؤكد أمور أخرى تُجرى ضد الأراضي العربية!
فمنطقة شمال سوريا دليل على متاجرة «متاجرة أردوغان» بالقضية، إذ احتل الأرض العربية وشتت أهلها، ويبدو أنه يريد غزو ليبيا السيطرة على ثرواتها وهو ما يتضح من تصريحاته وزياراته لتونس والجزائر.
وكان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ما يسمى «صفقة القرن» والتي اعترف فيها بأن القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني، بمثابة مادة دسمة لـ هذين النظامين للمتاجرة بالقضية واستعطاف الشعوب.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1231 ] نشر منذ 3 ساعات
لو كانت الجامعة العربية لها دور حيوي لما حصل كل هذا.
تركيا تدخلت في ليبيا أين دور مصر النائمة على ما يحصل في دولة مجاورة لها وعلى حدودها غدا ينعكس عليها.بعد الإنتصار التركي وتتحول ليبيا لدولة الإخوان
الحمد والشكر لله ان السعودية أوقفت مشروع إيران في اليمن والحرب مستمرة على مشروعها المتمثل في الحوثي.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1765 ] نشر منذ 56 دقيقة
فعلا اتفق وين دورمصر في التدخل لانقاذ ليبيا من اردوغان. اتمنى ان مصر تتدخل في ليبيا والشعارات اللي ترفعها ضد اردوغان لابد ان تكون بالافعال ماهو بحكايات عمرو اديب ولا ببرامج التوك شو على القنوات المصرية