إيران وتركيا يحتلون البلدان العربية مستغلين القدس الشريف

طهران(صدى):

تُتاجر الأنظمة المعتدية على الأراضي العربية بالقضية الفلسطينية وخاصة القدس الشريف قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين.

فدائمًا ما نجد النظام الإيراني يدافع عن القدس ويُعادي الاحتلال الإسرائيلي ظاهريًا؛ لاستعطاف الشعوب العربية والإسلامية؛ مستغلًا مكانة القدس الشريف لديهم.

لكن نجد على الجانب الآخر، النظام الإيراني احتل الأحواز العربية وكذلك يدعم المليشيات الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان واليمن؛ لبث النزاع وعدم الاستقرار في البلدان العربية.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فالقضية الفلسطينية بالنسبة له خط أحمر ولا يمكن المساس بالقدس الشريف؛ لكل أرض الواقع تؤكد أمور أخرى تُجرى ضد الأراضي العربية!

فمنطقة شمال سوريا دليل على متاجرة «متاجرة أردوغان» بالقضية، إذ احتل الأرض العربية وشتت أهلها، ويبدو أنه يريد غزو ليبيا السيطرة على ثرواتها وهو ما يتضح من تصريحاته وزياراته لتونس والجزائر.

وكان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ما يسمى «صفقة القرن» والتي اعترف فيها بأن القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني، بمثابة مادة دسمة لـ هذين النظامين للمتاجرة بالقضية واستعطاف الشعوب.