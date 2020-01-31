سفارة المملكة في تركيا تصدر بيان هام للمواطنين بشأن «كورونا»

أنقرة(صدى):

حذرت سفارة المملكة في تركيا المواطنين المتواجدين هناك والزائرين من الأماكن المزدحمة ودعت إلى اتباع تعليمات السلامة لتجنب الإصابة بفيروس ” كورونا ” .

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة ، أن وزارة الصحة التركية اتخذت تدابير صحية بشأن فيروس ” كورونا ” ستطبق على المسافرين في المطارات والموانئ التركية .

كما أهابت الوزارة بضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التي أعلنت عنها وزارة الصحة بالمملكة للوقاية من المرض ومتابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية ، وعدم التردد في الإتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة .