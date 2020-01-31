المملكة تتصدر دول الخليج في القوة العسكرية .. وقطر في المؤخرة

نايف السالم(صدى):

تصدرت المملكة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القوة العسكرية، وذلك بحسب ما أعلنه موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشأن العسكري.

ووفقا لما أعلنه الموقع، فأن المملكة تصدرت القائمة بجيشها الذى يبلغ قرابة 230 ألف جندي، وامتلاكها لآلاف من الطائرات والدبابات والعربات العسكرية المدرعة.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية، حيث تمتلك 64 ألف جندي ومئات من الطائرات العسكرية، و5900 عربة عسكرية مدرعة و510 دبابة.

وحصدت سلطنة عٌمان المرتبة الثالثة، حيث يضم جيشها قرابة 42.5 ألف جندي، كما تمتلك 117 دبابة وأكثر من 730 عربة عسكرية مدرعة.

واقتنصت الكويت والبحرين المركزين الرابع والخامس على التوالى، حيث يحتوي جيش الكويت على 39.5 ألف جندي، في حين يضم جيش البحرين 8200 جندي، و850 عربة عسكرية مدرعة و 180 دبابة.

وتذيلت قطر قائمة دول الخليج، حيث يضم جيشها حوالى 12 ألف جندي، و 95 دبابة و465 عربة عسكرية مدرعة.