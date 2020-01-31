محمد أبوهداية: تقليص اللاعبين الأجانب قريبًا

ماجد محمد(صدى):

توقع الناقد الرياضي محمد أبوهداية، أن هناك قرار منتظر بتقليص اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين.

وأوضح محمد أبو هداية: «توجه بعض الأندية للتعاقد مع لاعبين محليين يعطينا يقين بأن هناك قرار منتظر بتقليص اللاعبين الأجانب بالدوري ».

وأضاف: «وربما الاستغناء عن فكرة الحارس الأجنبي، وبالتالي هناك قناعة بأن كثرة الأجانب أضرّت بالمنافسة والمنتخبات الوطنية ولم يستفد منها سوى الأندية حديثة النعمة بالبطولات».

يذكر أن اللائحة تنص على إمكانية التعاقد مع 7 لاعبين أجانب لكل نادي، إلا أن مصادر كانت قد كشفت أن القرار المنتظر يمكن أن يُقلل عدد الأجانب إلى 4 فقط لكل نادي.