الحمض النووي لـ دونالد ترامب مطلوب في قضية اغتصاب

واشنطن(صدى):

طلب محامو صحفية تدعي اغتصابها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عينة من الحمض النووي لـ «ترامب» للتأكد من مطابقتها لعينة أخرى.

وأوضح محامو الصحفية إليزابيث جين كارول، أن عينة الحمض النووي سيتم مطابقتها لعينة أخرى موجودة على فستان الضحية المزعومة والتي كانت قد ارتدته أثناء الواقعة.

وأكدت كارول، أن الرئيس الأمريكي اغتصبها في تسعينيات القرن الماضي داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد المتاجر.

ونفى الرئيس الأمريكي العلاقة بينه وبين الضحية المزعومة، إلا صورة تعود لسنة 1987 تظهرهما معا خلال فعالية اجتماعية.