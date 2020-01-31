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  3. معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع يُحقق أُمنيات عُشاق الطيب

معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع يُحقق أُمنيات عُشاق الطيب

معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع يُحقق أُمنيات عُشاق الطيب
بدر الحارثي(صدى):

خلال اليومين الماضية حقق معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع و المُقام حالياً بجدة جميع متطلبات زواره تحت سقفٍ واحد من العطور و العود و البخور ، مُتجاوزاً الـ ٧٠٠٠ زائر .

و تعدى المزاد الدولي للعود على مستوى الشرق الأوسط الـ ١٠٠٠٠٠٠ ريال كـ قيمة سوقية ، بوجود كبار و تجار و مستثمري العود على مستوى المملكة و خارجها ، و ذكر ” بن شلهوب ” القائم على المزاد بأن البيع لجميع فئات المجتمع لِيُحقق تميز المنطقة الغربية في سوق العود و الإستثمار .

و لازال المعرض فاتحاً أبوابه للجميع من الساعة الـ ٤ عصراً حتى الـ ١٢ مساءً بالمجان و نقاط بيع لكل أجنحة المعرض المحلية و الدولية .

الجدير بالذكر سيختتم المعرض غداً السبت برامجه بتكريم جميع الجهات الإعلامية الراعية للمعرض تحت إدارة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للمعرض الدكتور ” حزام الزهراني ” ، الذي شكر الإعلام مُحققاً جودة الرسالة من خلال الجهات الإعلامية و أعضاؤها محلياً و دولياً .


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