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بالفيديو .. منى السابر تبكي وتكشف عن تعرضها للضغط للتهديد بسبب أولادها

بالفيديو .. منى السابر تبكي وتكشف عن تعرضها للضغط للتهديد بسبب أولادها
أميرة خالد(صدى):

نشرت ” منى السابر” والدة الفنانة البحرينية حلا الترك فيديو مثير للجدل تكشف فيه عن تعرضها للتهديد والإبتزاز من قبل امرأة .

وقالت ” السابر ” أنها تعرضت للتهديد مراراً لإبعادها عن أبنائها وتشويه صورتها أمامها ، ومحاولات لإبتزاز اولادها .

وكشفت أن تلك المرأة عاشت بجانبها 10 سنوات وفوجئت بسلوكها الغريب نحوها مؤخراً وتهديدها لها بظهور أبنائها في بث مباشر بشكل هجومي .

وأثارت السابر حالة من الجدل إذ تسائل المتابعون ما إذا كانت تلك المرأة قريبة طليقها ، وما إذا كانت تفعل ذلك بإياعز منه شخصياً أم انها امرأة أخرى .


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