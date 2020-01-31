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الحزن يخيم على العمانيين بعد وفاة أحد أقارب السلطان هيثم بن طارق

الحزن يخيم على العمانيين بعد وفاة أحد أقارب السلطان هيثم بن طارق
مسقط(صدى):

خيم على الرأي العام العماني ومواقع التواصل الإجتماعي حالة من الحزن بعد وفاة ” لؤي بن فاتك بن فهر آل سعيد ” أحد أبناء الاسرة المالكة في سلطنة عمان، وقريب السلطان هيثم بن طارق .

وأعلنت رابطة دوري المحترفين بالاتحاد العماني لكرة القدم، تأجيل مباراة ناديي صحار والسويق المقرر إقامتها يوم غد الجمعة ، ضمن مباريات دوري “عمانتل” للموسم إلى إشعار آخر بسبب الوفاة

وقرر مجلس إدارة نادي السويق ايقاف جميع الانشطة الرياضية بالنادي والفرق الأهلية التابعة للنادي حزناً على الفقيد .

الجدير بالذكر أن والد الفقيد الراحل هو ابن عم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وتولى منصب أمين عام الفنون الشعبية في وزارة التراث القومي والثقافة وأمين عام الوزارة نفسها ، وشغل العديد من المناصب الهامة بالسلطنة ..


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