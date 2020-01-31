بالفيديو.. قصيدة مؤثرة لمواطن يرثي صديقه المتوفي بعد 30 عام من العمل معاً بالعسكرية

ادريس سيف(صدى):

نظَم مواطن قصيدة مؤثرة يرثي بها صديقه الذي توفي إثر حادث مروري بعد صداقة دامت بينهما 30 عام ضربا فيها مثلاً يحتذى به في الإخاء والمودة والتعاون في عملهما بالعسكرية .

واختص المواطن سرحان يحي حسن « محايل –عسير » « صدى » بنشر قصيدته التي بث فيها مشاعر صادقة داعياً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة .

وسرد المواطن البيات وهو يجهش بالبكاء وجاء فيها :

مرحوم يا أحمد سيف يا أعز الأصحاب يرحمك ربي عالماً بالخفية

عساه للجنات يفتحلك الباب وتعيش فيها دوم عيشة هنية

أنا أتذكر يوم وين كنا شباب خدمت أناوياك بالعسكرية

والله ماجاني منه كلمة عتاب بيني أنا وياه صحبة قوية

يا الله يا من ترجاه لا خاب عالم الأسرار رب البرية

تغفر الذنوب وترزقه بكل ما طاب يا عالماً بالظاهر والخفية