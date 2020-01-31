غياب الدواسرى يهدد بنشوب أزمة بين الفيصلي والنصر

ماجد محمد(صدى):

أشعل غياب لاعب نادي الفيصلى، عبدالعزيز الدوسري، عن تدريبات فريقه يوم أمس، نار الغضب لإدارة النادي، خاصة وأن اللاعب وقع رسميًا للانتقال لنادى النصر.

ويعتزم الفيصلى رفع ملف توقيع اللاعب لنادى النصر إلى غرفة فض المنازعات على خلفية تغيه.

كما خرج فهد المدلج رئيس النادى بتصريحات يؤكد من خلالها مخالفة اللاعب لقوانين الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا”.

يذكر أن النصر أعلن، يوم أمس، عن تعاقده رسميًا مع اللاعب عبدالعزيز الدوسري لمدة سنة ونصف.