غياب الدواسرى يهدد بنشوب أزمة بين الفيصلي والنصر
أشعل غياب لاعب نادي الفيصلى، عبدالعزيز الدوسري، عن تدريبات فريقه يوم أمس، نار الغضب لإدارة النادي، خاصة وأن اللاعب وقع رسميًا للانتقال لنادى النصر.
ويعتزم الفيصلى رفع ملف توقيع اللاعب لنادى النصر إلى غرفة فض المنازعات على خلفية تغيه.
كما خرج فهد المدلج رئيس النادى بتصريحات يؤكد من خلالها مخالفة اللاعب لقوانين الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا”.
يذكر أن النصر أعلن، يوم أمس، عن تعاقده رسميًا مع اللاعب عبدالعزيز الدوسري لمدة سنة ونصف.
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 1024 ] نشر منذ 54 دقيقة
يتهمون الهلال بأنه يفاوض لاعيبة المنتخب
بدون دليل
وينسبون لهم الاحترافيه
وهم مصدر العبث وتخريب
سبحان الله
كل مازاد اتهامهم للهلال
سوى بتحكيم ولا لجان لدرجة بطوله اسياااا
شككو فيها
ينفضحون كل لليله وتسقط اقنعتهم
امام الجميع
وينكشف خفافيش الظلام
ودليل خطف لاعب وتحريضه على الغياب
اتهم العميد بانه امام النصر يزيد حماسه
ولكن اثبت ضمك اخر الترتيب انهم بدون تدخلات الحكم ينكشف فريقهم الهزيل ويكفي مدربهم
اطلق عليهم الكاتشب