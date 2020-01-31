بالفيديو.. شمس الكويتية تحارب فيروس «كورونا» بالرقص !

خالد الظفيري(صدى):

وجهت الفنانة الكويتية شمس نصيحة غريبة لجمهورها بالتغلب على همومه ومخاوف فيروس ” كورونا ” من خلال” الرقص ” .

ونشرت “شمس ” فيديو لها وهي تتعلم رقص “الدبكة ” على يد خبير الجمال على اسماعيل .

وعلقت عليه قائلة : الدنيا كورونا حروب، زلازل، أزمات اقتصادية، مظاهرات، بلاوي وأنا اتعلم دبكة مع علي اسماعيل خبير التجميل”،وأضافت: نصيحة اليوم لا كثرت همومك أرقص وشوفها وين توصل .