أفضل الأطعمة والمشروبات لعلاج النحافة

متابعه_أميرة خالد(صدى):

يعانى كثير من الأفراد من مشكلة النحافة، ويمكن معالجتها بتناول بعض الأطعمة المفيدة للجسم والتى تساهم فى نفس الوقت في زيادة الوزن.

وتأتى البطاطس المقلية على رأس الأطعمة التى تمكن الفرد من الحصول على وزن زائد، وحتى يحصل المرء على النتيجة المطلوبة، لابد وأن يقلى البطاطس بزيت الزيتون أو الأفوكادو، كما أن الحلويات مفيدة لزيادة الوزن، بشرط عدم تناولها بالكثرة التى تؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

وأكد الأطباء أن تناول الحبوب المكررة، مثل الأرز والبسكويت والمكرونة وكذلك الشوكولاتة والمشروبات المعدة بالمحليات الصناعية تساعد أيضا في زيادة الوزن بشكل صحى.

وحذر الأطباء الذين يعانون من النحافة من تناول اللحوم، مؤكدين أنه تؤدى لانخفاض أوزانهم، وأن الأفضل تناول البقوليات، مثل العدس والحمص والبازلاء.