«المواصفات والمقاييس»: السعر العالى للمنتج ليس دائما دليل على جودته

علي القحطاني(صدى):

أكدت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة أن أسعار المنتجات لا تعكس في جميع الحالات مستوى جودتها.

وأوضحت، في تغريدة لها على حسابها الرسمى بموقع تويتر، أن تطبيق أسس الجودة ومواصفاتها يتطلب مقاييس محددة لشراء المواد الخام وغير ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة المنتج النهائى، وبالتالي ارتفاع أسعاره.

وأضافت أن بعض المنتجات تكون أسعارها مرتفعة ليس بسبب صناعتها بمواد جودتها مرتفعة، وإنما بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والإستيراد، خاصة اذا كانت قادمة من دولة بعيدة.