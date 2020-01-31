«وزير الصحة» يوضح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع فيروس «كورونا»

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ فيروس كورونا المستجد منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين، وبالأمس رفعت منظمة الصحة العالمية الحالة إلى حالة صحة عامة طارئة عالمية بعد انتشاره في العديد من الدول.

وقال الوزير إنه منذ وقت مبكر قامت الوزارة بتفعيل إجراءات مكافحة العدوى ورفع الجاهزية في المنشآت الصحية وفرز كل من يأتي من الصين وفحص من يحتاج، ولم تسجل أي حالة إيجابية في المملكة حتى الآن.

وأضاف، نظراً لأن فترة حضانة المرض قد تمتد لأسبوعين قبل ظهور الأعراض، فإن لدينا متابعة لكل من تظهر عليه علامات عدوى وسبق أن زار الصين حديثاً أو خالط مريضاً مشخصاً بمرض كورونا الجديد، حيث يتم عزله إلى أن يثبت عدم إصابته بالمرض.

وأشار إلى أنه حالياً رفعت الوزارة الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف (لا قدر الله) بشكل سريع بالتعرف على جميع المخالطين والتأكد من سلامتهم وعزلهم حتى انقضاء فترة الحضانة لضمان عدم انتقاله للآخرين.

وقدم الوزير الشكر إلى جميع الجهات الحكومية التي تفاعلت بشكل سريع لرفع مستويات الجاهزية والتكامل، وتوفير معلومات المسافرين والرحلات وتفعيل إجراءات الوقاية في المنافذ البرية والجوية والبحرية لحماية الوطن من الفيروس.