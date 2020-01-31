«حساب المواطن» يرد على «مقيم» يريد التسجيل للحصول على الدعم

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن أنه لا يمكن لغير السعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي إذ يجب أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقة التنقل ،وابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية .

جاء ذلك رداً على سؤال أحد المقيمين بشأن إمكانية تسجيله بالبرنامج للإستفادة من الدعم .

الجدير بالذكر أن برنامج خساب المواطن اشترط توفر شروط للأهلية لصرف الدعم وعلى رأسها أن يكون المتقدم من المواطنين بإستثناء الفئات المذكورة سالفاً ، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة ولا تتعدى مدة إقامته خارجها أكثر من 90 يومًا خلال آخر عام ، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة .

كما وضع حساب المواطن معايير للإستحقاق تعتمد على دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم وبناءً عليه تتحدد قيمة الدعم .