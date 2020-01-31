وفاة طفلة بعد عملية «ختان» قاتلة بمصر

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة مؤسفة لوفاة طفلة متأثرة بعملية ختان بعدما حدثت لها مضاعفات عقب الجراحة المُحرمة قانوناً .

وفي التفاصيل ، فقد اصطحب الأب الطفلة لطبيب متخصص في النساء والولادة “على المعاش ” وأجرى لها العملية الجراحية برفقة والدتها وخالتها ، إلا أن الفتاة ” 12 ” عام تعرضت لمتاعب بعد العملية ولم يستطع الطببيب إنقاذها وفارقت الحياة .

وتسببت الحادثة في ضجة كبيرة بالرأي العام المصري ، وأمر النائب العام بحبس والدي الطفلة وخالتها والطبيب على ذمة التحقيقات مؤكداً عدم التهاون مع المتسبب في وفاتها .

الجدير بالذكر أن القانون المصري يحظر عمليات ختان الإناث ويعاقب مرتكبيها بالسجن 5 لى 7 سنوات .