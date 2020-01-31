وفاة طفلة بعد عملية «ختان» قاتلة بمصر
شهدت مصر واقعة مؤسفة لوفاة طفلة متأثرة بعملية ختان بعدما حدثت لها مضاعفات عقب الجراحة المُحرمة قانوناً .
وفي التفاصيل ، فقد اصطحب الأب الطفلة لطبيب متخصص في النساء والولادة “على المعاش ” وأجرى لها العملية الجراحية برفقة والدتها وخالتها ، إلا أن الفتاة ” 12 ” عام تعرضت لمتاعب بعد العملية ولم يستطع الطببيب إنقاذها وفارقت الحياة .
وتسببت الحادثة في ضجة كبيرة بالرأي العام المصري ، وأمر النائب العام بحبس والدي الطفلة وخالتها والطبيب على ذمة التحقيقات مؤكداً عدم التهاون مع المتسبب في وفاتها .
الجدير بالذكر أن القانون المصري يحظر عمليات ختان الإناث ويعاقب مرتكبيها بالسجن 5 لى 7 سنوات .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53978 ] نشر منذ 2 ساعتين
ختان البنات
ماله داعي😐
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2597 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، قتلوا طفلة ، البنت لاتختن محرم شرعياً ودولياً ، الختان يكون لذكور فقط في عمر صغير.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92249 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يرحمها ..
.. اما الجهلة الأغبياء ، والدكتور المتحايل ، ياليت تزهق ارواحهم ، مثل ما ازهقوا روح بريئه ..