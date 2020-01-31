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وفاة طفلة بعد عملية «ختان» قاتلة بمصر

وفاة طفلة بعد عملية «ختان» قاتلة بمصر
القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة مؤسفة لوفاة طفلة متأثرة بعملية ختان بعدما حدثت لها مضاعفات عقب الجراحة المُحرمة قانوناً .

وفي التفاصيل ، فقد اصطحب الأب الطفلة لطبيب متخصص في النساء والولادة “على المعاش ” وأجرى لها العملية الجراحية برفقة والدتها وخالتها ، إلا أن الفتاة ” 12 ” عام تعرضت لمتاعب بعد العملية ولم يستطع الطببيب إنقاذها وفارقت الحياة .

وتسببت الحادثة في ضجة كبيرة بالرأي العام المصري ، وأمر النائب العام بحبس والدي الطفلة وخالتها والطبيب على ذمة التحقيقات مؤكداً عدم التهاون مع المتسبب في وفاتها .

الجدير بالذكر أن القانون المصري يحظر عمليات ختان الإناث ويعاقب مرتكبيها بالسجن 5 لى 7 سنوات .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2597 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، قتلوا طفلة ، البنت لاتختن محرم شرعياً ودولياً ، الختان يكون لذكور فقط في عمر صغير.

[ عدد التعليقات: 92249 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يرحمها ..

.. اما الجهلة الأغبياء ، والدكتور المتحايل ، ياليت تزهق ارواحهم ، مثل ما ازهقوا روح بريئه ..

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