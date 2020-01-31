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تنمية حي نمار بالرياض تقيم برنامج «تمهير» لتمكين الفتيات من سوق العمل

تنمية حي نمار بالرياض تقيم برنامج «تمهير» لتمكين الفتيات من سوق العمل
بدر الحارثي(صدى):

دعت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بحي نمار بالرياض لبرنامجها الأول “تمهير” الذي يمكن الفتيات من إفتتاح مشاريعهن الخاصة .

ويهدف البرنامج لتطوير مهارات الفتيات وتأهيلهم لسوق العمل ، كما يساهم في محاربة البطالة من خلال توعية وتدريب الفتيات على أفضلية العمل الحر .

ويزمع إقامة البرنامج بمشيئة الله يوم الأحد 15 جمادى الآخرة 1441 – 9 فبراير 2020 ، وتكون مدة البرنامج شهر من الساعة ٤ عصرا حتى ٨ مساء بمقر نادي الحي ، كما تم توفير النقل للمستفيدات مجاني مع تقديم شهادات نهاية البرنامج للمشاركات .


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