6 فوائد مذهلة للأفوكادو تعزز القدرة الجنسية للرجال

متابعه_أميرة خالد(صدى):

من المعروف أن الأفوكادو له العديد من الفوائد الصحية لما يتميز به من فيتامينات ومعادن هامة للجسم ، إلا أن له فوائد أخرى لا تقل أهمية للصحة الجنسية للرجال .

وكشف الأطباء عن 6 فوائد بالأفوكادو تساعد على علاج من يعانون من مشاكل إنجابية أو جنسية وهي كالتالي :

1- يحفز إنتاج هرمون الجلوبيولين المسؤول عن زيادة الخصوبة وتحفيز الرغبة الجنسية .

2- يزيد إنتاج هرمون الذكورة “التستوستيرون .

3- ينشط الدورة الدموية ويحفز إنتاج الحيوانات المنوية .

4- يحتوي على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والزنك ، وجميعها هامة للأعضاء التناسلية .

5- يحمي من سرطان البروستاتا أو الدم أثناء التبول بفعل مادة اللوتين الموجودة بثمرة الأفوكادو .

6- يخفض نسبة الكوليسترول مما يقلل من أمراض القلب التي تمنع ممارسة العلاقة الجنسية .