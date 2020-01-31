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6 فوائد مذهلة للأفوكادو تعزز القدرة الجنسية للرجال

6 فوائد مذهلة للأفوكادو تعزز القدرة الجنسية للرجال
متابعه_أميرة خالد(صدى):

من المعروف أن الأفوكادو له العديد من الفوائد الصحية لما يتميز به من فيتامينات ومعادن هامة للجسم ، إلا أن له فوائد أخرى لا تقل أهمية للصحة الجنسية للرجال .

وكشف الأطباء عن 6 فوائد بالأفوكادو تساعد على علاج من يعانون من مشاكل إنجابية أو جنسية وهي كالتالي :
1- يحفز إنتاج هرمون الجلوبيولين المسؤول عن زيادة الخصوبة وتحفيز الرغبة الجنسية .
2- يزيد إنتاج هرمون الذكورة “التستوستيرون .
3- ينشط الدورة الدموية ويحفز إنتاج الحيوانات المنوية .
4- يحتوي على العديد من المعادن مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والزنك ، وجميعها هامة للأعضاء التناسلية .
5- يحمي من سرطان البروستاتا أو الدم أثناء التبول بفعل مادة اللوتين الموجودة بثمرة الأفوكادو .
6- يخفض نسبة الكوليسترول مما يقلل من أمراض القلب التي تمنع ممارسة العلاقة الجنسية .


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