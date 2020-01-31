سفارة المملكة في استراليا تصدر بيان هام بعد اعلان حالة الطوارئ بسبب الحرائق

كانبرا(صدى):

أكدت سفارة المملكة في استراليا اليوم الجمعة على أهمية تقيد المواطنين المتواجدين هناك بتعليمات السلطات المحلية ، وذلك بعد إعلان استراليا حالة الطوارئ بسبب أزمة الحرائق المستمرة.

وشددت السفارة في بيان لها على حرصها على سلامة جميع المواطنين ، مشيرة إلى الإتصال بالأرقام التالية للتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة:

0432257277-0412014803

0412014702- 0410214903

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