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سفارة المملكة في استراليا تصدر بيان هام بعد اعلان حالة الطوارئ بسبب الحرائق

سفارة المملكة في استراليا تصدر بيان هام بعد اعلان حالة الطوارئ بسبب الحرائق
كانبرا(صدى):

أكدت سفارة المملكة في استراليا اليوم الجمعة على أهمية تقيد المواطنين المتواجدين هناك بتعليمات السلطات المحلية ، وذلك بعد إعلان استراليا حالة الطوارئ بسبب أزمة الحرائق المستمرة.

وشددت السفارة في بيان لها على حرصها على سلامة جميع المواطنين ، مشيرة إلى الإتصال بالأرقام التالية للتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة:

0432257277-0412014803

0412014702- 0410214903

كما يمكن الدخول على لموقع التالي للتعرف على المزيد من المعلومات من هنـــــــــا .


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