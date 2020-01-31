منقذ ابنته من تحت عجلات القطار يكذب «النقل» وينفى تسببه في الحادث

القاهرة(صدى):

نفى المواطن المصرى الذى أنقذ منذ أيام ابنته من تحت عجلات القطار الاتهامات التى وجهت إليه بشأن أن إهماله لنجلته هو من جعلها تسقط تحت عجلات القطار.

وأوضح المواطن تفاصيل الحادث، حيث ذكر أنه يعمل في مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، وعقب قدوم إجازة نصف العام الدراسى قرر أن يذهب بعائلته إلى المنصورة، مسقط رأسه، فتوجه إلى محطة القطار بمحافظة الإسماعيلة، حيث فوجئ بازدحام المحطة.

وأشار إلى أنه قرر أن ينقل كل طفل من أطفاله على حد إلى القطار للمحافظة عليهم من الزحام، مضيفا أنه عندما هم برفع طفلته لداخل العربة، تحرك القطار وسقطت ابنته بجوار العجلات.

وأكد أن فور وقوع الحادث أسقط كل جسمه على ابنته حتى يحميها من العجلات، إلى أن مر الموقف بسلام، نافيا صحة ما ذكرته وزارة النقل بأنه هو من تسبب في الحادث، مطالبًا بفحص الكاميرات الموجودة بالمحطة للتأكد من صحة روايته.

يذكر أن وزارة النقل المصرية أعلنت، في بيان لها يوم الثلاثاء الماضى، أن الأب هو من تسبب في الحادث لقيامه بالخروج من الباب المخالف للقطار ليعبر بين فواصل عربات أحد قطارات البضائع.