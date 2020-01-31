«الشورى» يوجه بإعادة الهيكل التنظيمي لوزارة الإقتصاد والتخطيط

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس في جلسته المنعقدة مؤخراً وزارة الإقتصاد والتخطيط بإعادة النظر في هيكلها التنظيمي بما يحقق تقسيم العمل والتركيز على النشاطات الأساسية .

كما وجه “الشورى ” بتعزيز دور الوزارة في إصلاح سوق العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى سوق عالي الكفاءة جاذب للمواطنين ، وكذلك إعداد تقارير متابعة ومراجعة نصفية تتضمن مؤشرات ماتم إنجازه من أعمال خلال العام المالي لمواكبة رؤية المملكة 2030 .

وأكد “الشورى ” على أهمية أن توفر الوزارة مؤشرات اقتصادية يستفيد منها القطاعين العام والخاص تنعكس على التخطيط على أرض الواقع .