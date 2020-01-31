«الشورى» يوجه بإعادة الهيكل التنظيمي لوزارة الإقتصاد والتخطيط
طالب مجلس في جلسته المنعقدة مؤخراً وزارة الإقتصاد والتخطيط بإعادة النظر في هيكلها التنظيمي بما يحقق تقسيم العمل والتركيز على النشاطات الأساسية .
كما وجه “الشورى ” بتعزيز دور الوزارة في إصلاح سوق العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى سوق عالي الكفاءة جاذب للمواطنين ، وكذلك إعداد تقارير متابعة ومراجعة نصفية تتضمن مؤشرات ماتم إنجازه من أعمال خلال العام المالي لمواكبة رؤية المملكة 2030 .
وأكد “الشورى ” على أهمية أن توفر الوزارة مؤشرات اقتصادية يستفيد منها القطاعين العام والخاص تنعكس على التخطيط على أرض الواقع .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 3 ساعات
البعض يتهم سوق العمل بالتخبط والتسلط بسبب العلاقة بين الكفيل والعامل التي مس معظمها ظلم واجحاف.
والرغبة أن يكون “نظام الكفيل” ضمن مؤسسات لها أنظمتها وليس العشوائية في التعامل مع العمال ألتي يحدثها بعض الكفلاء