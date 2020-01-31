بالفيديو.. خالد الذهبي يُمطر «أصالة» بالقبلات

أميرة خالد(صدى):

قدم خالد الذهبي، نجل المطربة السورية أصالة، عدة قبلات لوالدته، مؤكدًا أنها أحلى أم.

وقال الذهبى ، فى الفيديو الذى نشر على إحدى حسابات محبي الفنانة السورية بموقع إنستجرام: ببوس القمر، أحلى شئ في الدنيا، وأحلى روح، وأحلى أم، بحبك يا أمي.

ومن جهتها، علقت أصالة خلال الفيديو أن نجلها أمطرها بالقبلات، مشيرة إلى أنه دائما ما يفعل ذلك .

وعلق بعض متابعي الفنانة على الفيديو، حيث عبر بعضهم عن أعجابهم بالفيديو وحنان نجلها، في حين وجه آخرون دعوات بأن يحفظ للفنانة أبنائها، فيما ذكر بعض المتابعين أن نجلها قام بذلك ليواسيها بعدما انفصلت عن المخرج طارق العريان.

يذكر أن أصالة أعلنت مؤخرًا انفصالها الرسمى عن المخرج طارق العريان بعد زواج دام لسنوات وأسفر عن طفلين منه.