«الزعاق» يزف بشرى سارة للمتنزهين اليوم
توقع الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق تحسن ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة على بعض مناطق المملكة بالتزامن مع نزهات نهاية الأسبوع .
وقال الزعاق على حسابه الرسمي على “تويتر ” : أجواء جميلة على السواحل الغربية نواحي “جدة ، ومكة ، والطائف ،والباحة ، وعسير ، وجازان ” .
وأضاف أن هناك سحب غائمة إلى غائمة جزئية تمطر على مناح مفرقة وضيقة بهذه المناطق .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53978 ] نشر منذ 2 ساعتين
جو كشته اليوم🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92249 ] نشر منذ 24 دقيقة
خير ان شاء الله ..