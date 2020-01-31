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«الزعاق» يزف بشرى سارة للمتنزهين اليوم

«الزعاق» يزف بشرى سارة للمتنزهين اليوم
عادل الحربي(صدى):

توقع الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق تحسن ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة على بعض مناطق المملكة بالتزامن مع نزهات نهاية الأسبوع .

وقال الزعاق على حسابه الرسمي على “تويتر ” : أجواء جميلة على السواحل الغربية نواحي “جدة ، ومكة ، والطائف ،والباحة ، وعسير ، وجازان ” .

وأضاف أن هناك سحب غائمة إلى غائمة جزئية تمطر على مناح مفرقة وضيقة بهذه المناطق .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 92249 ] نشر منذ 24 دقيقة

خير ان شاء الله ..

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