«الزعاق» يزف بشرى سارة للمتنزهين اليوم

عادل الحربي(صدى):

توقع الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق تحسن ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة على بعض مناطق المملكة بالتزامن مع نزهات نهاية الأسبوع .

وقال الزعاق على حسابه الرسمي على “تويتر ” : أجواء جميلة على السواحل الغربية نواحي “جدة ، ومكة ، والطائف ،والباحة ، وعسير ، وجازان ” .

وأضاف أن هناك سحب غائمة إلى غائمة جزئية تمطر على مناح مفرقة وضيقة بهذه المناطق .