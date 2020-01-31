«البيئة» تحقق رقم قياسي في تطهير 5 مناطق بالمملكة من الجراد الصحراوي

حمود العنزي(صدى):

نجحت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة في في تحقيق رقم قياسي بمكافحة الجراد الصحراوي في 5 مناطق بالمملكة مع استمرار معالجة مواقع الإصابة .

وقامت فرق الوزارة بتطهير 85 % من مجاميع الحوريات في الساحل الجنوبي الغربي بالمملكة ، وكثفت المكافحة بالعاصمة المقدسة والليث والقنفذة بمنطقة مكة المكرمة ، وقلوة والمخواه بالباحة ، وبيش والشقيق بجازان ، وحبونا بنجران .

وكشفت الوزارة أن هناك تفاقم في الإصابة بدول جنوب شرق افريقيا واليمن مما يهدد الأمن الغذائي ، مؤكدة أنها تواصل الجهود للتصدي للجراد الصحراوي داخل وخارج مواسمه .