بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتسبب في موقف محرج لـ الدغيثر بصدى الملاعب

نواف السالم(صدى):

شهدت مداخلة الناقد الرياضي عبدالعزيز الدغيثر، في برنامج صدى الملاعب، على المذاع على قناة mbc تعرضه لموقف محرج جراء نطقه الخاطئ لأسم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

من جهته، انفجر الإعلامي مصطفى الآغا، من الضحك جراء الموقف الطريف، وظل يطلب من الدغيثر إعادة الأسم أكثر من مرة إلى أن انتبه الأخير لنطقه الخاطئ للأسم، وقام بتصحيحه.

من جانبهم، هاجم بعد متابعى البرنامج الآغا على تصرفه المناقض للذوق، متهمين آياه بأنه يتعمد دائما تصيد أخطاء الدغيثر حينما يستضيفه في برنامجه.