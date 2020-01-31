بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتسبب في موقف محرج لـ الدغيثر بصدى الملاعب
شهدت مداخلة الناقد الرياضي عبدالعزيز الدغيثر، في برنامج صدى الملاعب، على المذاع على قناة mbc تعرضه لموقف محرج جراء نطقه الخاطئ لأسم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.
من جهته، انفجر الإعلامي مصطفى الآغا، من الضحك جراء الموقف الطريف، وظل يطلب من الدغيثر إعادة الأسم أكثر من مرة إلى أن انتبه الأخير لنطقه الخاطئ للأسم، وقام بتصحيحه.
من جانبهم، هاجم بعد متابعى البرنامج الآغا على تصرفه المناقض للذوق، متهمين آياه بأنه يتعمد دائما تصيد أخطاء الدغيثر حينما يستضيفه في برنامجه.
راعي السطحة 2020[ عدد التعليقات: 643 ] نشر منذ 4 ساعات
الدغيثر أضحوكة الخطوط السعودية منذ التحاقه بها إلى تقاعده قبل ثلاث سنوات !! لا يفقه شيء باللغة الانجليزية علما انه كان موظف علاقات عامة ومن ثم مدير مناوب .
يقابل الجمهور بجميع جنسياتهم . وعندما يأتيه احد من الجنسية الامريكية او البريطانية لايفهم منه شيء ويستعين بزملائه لترجمة مايقول !!
حتى نطقه باللغة الانجليزية غير سليم وواضح وهو راعي فلسفة كاذبة وغير حقيقية واستطاع ان يضحك على الأعلام بهذا الاسلوب !! وهو محظوظ لنه وجد من السذج والاغبياء من مقدمي البرامج ليستضيفوه ويجعلوا منه مسخرة وأضحوكة أمام المشاهدين !!!
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1227 ] نشر منذ 3 ساعات
الاغا يسلي الجمهور على رأس الدغيثر الذي لا يلتفت لعامل السن.
هذه الحوارات والنقاشات والجدال الذي لا طائل منه يوثر على القلب…وانبه الدغيثر أن يلجأ للهدوء في هذا السن