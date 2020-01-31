تغيير زي مضيفات شركة طيران بعد قضية «الزي السام»

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تصاعت شكاوى مضيفات الطيران والموظفين بشركة “دلتا” للطيران الأمريكية بسبب ” الزي السام ” .

ورفضت المضيفات الإنصياع لأوامر الشركة بإرتداء زيها الرسمي مؤكدات أن المواد الكيماوية التي أضيفت له أثناء الصناعة تسبب لهن ضيق التنفس ومشاكل جلدية ، واستشهدن بشكوى موظفين آخرين ، حتى وصل الأمر لرفع دعوى قضائية .

واضطرت الشركة الأمريكية الإستحاببة لهن ، وقررت توفير زي رسمي جديد لموظفيها على متن الطائرات وموظفي التذاكر ، إلا أنه لن يكون متاح قبل عام 2021 ، أي أنهن مطالبات بالإنتظار لمدة عام .