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تغيير زي مضيفات شركة طيران بعد قضية «الزي السام»

تغيير زي مضيفات شركة طيران بعد قضية «الزي السام»
واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تصاعت شكاوى مضيفات الطيران والموظفين بشركة “دلتا” للطيران الأمريكية بسبب ” الزي السام ” .

ورفضت المضيفات الإنصياع لأوامر الشركة بإرتداء زيها الرسمي مؤكدات أن المواد الكيماوية التي أضيفت له أثناء الصناعة تسبب لهن ضيق التنفس ومشاكل جلدية ، واستشهدن بشكوى موظفين آخرين ، حتى وصل الأمر لرفع دعوى قضائية .

واضطرت الشركة الأمريكية الإستحاببة لهن ، وقررت توفير زي رسمي جديد لموظفيها على متن الطائرات وموظفي التذاكر ، إلا أنه لن يكون متاح قبل عام 2021 ، أي أنهن مطالبات بالإنتظار لمدة عام .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 92249 ] نشر منذ 34 دقيقة

خبيثون يريدون تقليص عدد الموظفين ،،،

.. وبعدين يقولون اكتشفنا اننا مخدوعين ..

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